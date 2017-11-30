Тевес может вернуться в "Бока Хуниорс"

Форвард "Шанхай Шеньхуа" Карлос Тевес может в ближайшее время вернуться в "Бока Хуниорс", сообщает La Gaceta.

По информации источника, 33-летний футболист накануне встречался с руководством "генуэзцев", однако что обсуждали стороны пока неизвестно.

По некоторым данным, "Шанхай Шеньхуа" готов продать Тевеса за шесть миллионов евро, однако аргентинский клуб намерен заполучить своего воспитанника бесплатно.

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