Тевес может вернуться в "Манчестер Юнайтед"

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Тевес может вернуться в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с возвращением нападающего "Бока Хуниорс" Карлоса Тевеса.

По информации Tuttosport, "красные дьяволы" готовы арендовать именитого аргентинца до закрытия зимнего трансферного окна.

В манкунианском клубе рассчитывают, что 35-летний форвард сможет заменить Маркуса Рэшфорда, выбывшего из строя на длительный срок из-за травмы спины.

Напомним, что Тевес выступал за "МЮ" с 2007 по 2009 год. Его контракт с "Бока Хуниорс" истекает летом. Рыночная стоимость игрока - 1 миллион евро.

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