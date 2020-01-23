Тевес может вернуться в "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с возвращением нападающего "Бока Хуниорс" Карлоса Тевеса.
По информации Tuttosport, "красные дьяволы" готовы арендовать именитого аргентинца до закрытия зимнего трансферного окна.
В манкунианском клубе рассчитывают, что 35-летний форвард сможет заменить Маркуса Рэшфорда, выбывшего из строя на длительный срок из-за травмы спины.
Напомним, что Тевес выступал за "МЮ" с 2007 по 2009 год. Его контракт с "Бока Хуниорс" истекает летом. Рыночная стоимость игрока - 1 миллион евро.
Не пропустите: "Интер" отказал "Манчестер Юнайтед" в аренде уругвайского хавбека. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Стали известны даты матчей 1/4 финала Кубка России
-
Трансферная цель ЦСКА перешла во "Фламенго"
-
"Челси" нашел замену Кепе
-
"Локомотив" проиграл хорватскому клубу на сборе в Испании
-
Тевес может вернуться в "Манчестер Юнайтед"
-
Черчесов прокомментировал ситуацию с Кокориным
-
"Шахтёр" назвал "Арсеналу" цену на Матвиенко
-
"Интер" объявил о переходе Мозеса
-
Агент Кокорина: "Очень не хотелось бы обидеть Ротенберга. Он порядочный, вменяемый человек"
-
Солтмурад Бакаев провёл первую тренировку с "Рубином"
-
1
СМИ: Кавани и Чалов - основные претенденты на усиление атаки "Челси" в январе
-
Подольски стал одноклубником Кудряшова
-
"Тоттенхэм" нашёл замену Эриксену в "Милане"
-
Тедеско высказался о форме Шюррле
-
"Интер" отказал "Манчестер Юнайтед" в аренде уругвайского хавбека
-
Трансфер Хеведеса в "Локомотив" сорвался
-
Гендиректор "Сочи": "Кто сказал, что Кокорин не хочет играть за нашу команду?"
-
"Реал Сосьедад" требует за Виллиана Жозе вдвое больше, чем предлагает "Тоттенхэм"
-
"Здравый смысл должен восторжествовать": владелец "Сочи" сделал новое заявление об аренде Кокорина
-
"Химки" остались без главного тренера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|64
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|23
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|23
|17