Тевес не подтвердил слухи о том, что травмировался, играя в футбол в тюрьме

Нападающий "Боки Хуниорс" Карлос Тевес не подтвердил слухи о том, что он получил травму, играя в футбол в тюрьме, в которой отбывает наказание его брат.

"Занимаясь в тренажёрном зале в прошлую среду, я почувствовал сильную боль в голени. Я зафиксировал её и ждал улучшения. После того как оно не последовало, я решил пройти медицинские тесты. Выяснилось, что у меня растяжение. Не знаю, почему некоторые люди не верят мне. Если бы я получил травму не в зале, то не стал бы твердить об этом, это слишком глупо. Но всё равно появляются слухи про гольф или тюрьму. Порой люди даже не знают, является ли то, что они говорят, правдой или чушью, но я всегда говорю правду. Я не такой идиот, чтобы пойти в тюрьму и получить там травму. Весь этот бред в прессе неприятен, но делает меня сильнее. Сейчас время заткнуться и вернуться на поле", - сказал он. | http://soccernews.ru