Тевес определился с датой завершения карьеры

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Тевес определился с датой завершения карьеры

Нападающий "Боки Хуниорс" Карлос Тевес намерен завершить карьеру после окончания выступления команды в Кубке Либертадорес, сообщается в Twitter Boca in English Podcast.

Финальный матч Кубка Либертадорес состоится 21 января 2021 года. "Бока Хуниорс" на данный момент дошла до 1/8 финала, где сыграет с "Интернасьоналом".

36-летний Тевес является воспитанником "Боки Хуниорс". За аргентинский клуб он выступал с 2002 по 2005 годы, затем играл за "Коринтианс", "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентус" и "Шанхай Шеньхуа". В "Боку" форвард вернулся в январе 2018 года.

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