Тевес остается в Китае

Нападающий "Шанхай Шэньхуа" Карлос Тевес не будет покидать китайский клуб, о чем заявил агент футболиста Адриан Руокко.

Напомним, что у аргентинца возник конфликт с новым главным тренером команды Ву Цзиньсу.

"Мы не контактировали с "Палмейрасом", это все слухи. Бразильский клуб к нам не обращался. Тевес останется в Китае", - сказал он.

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