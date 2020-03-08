Тевес поцеловал Марадону в губы перед чемпионским матчем "Боки Хуниорс"

Нападающий "Боки Хуниорс" Карлос Тевес поцеловал в губы главного тренера "Химнасия Ла-Плата" Диего Марадону перед матчем между клубами в 23-м туре чемпионата Аргентины.

Победу одержала "Бока Хуниорс" со счетом 1:0 и стала чемпионом страны. Единственный гол забил Тевес.

"Я знал, что мне нужно было поцеловать Марадону. Порой удачу нужно искать", - объяснил свой поступок форвард.

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