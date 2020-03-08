Тевес поцеловал Марадону в губы перед чемпионским матчем "Боки Хуниорс"
Нападающий "Боки Хуниорс" Карлос Тевес поцеловал в губы главного тренера "Химнасия Ла-Плата" Диего Марадону перед матчем между клубами в 23-м туре чемпионата Аргентины.
Победу одержала "Бока Хуниорс" со счетом 1:0 и стала чемпионом страны. Единственный гол забил Тевес.
"Я знал, что мне нужно было поцеловать Марадону. Порой удачу нужно искать", - объяснил свой поступок форвард.
Не пропустите: Марадоне принесли неизвестное вещество во время матча его команды. | http://soccernews.ru
главное
-
Головин - лучший игрок "Монако" в матче с "Ниццей" по версии Whoscored
-
Балотелли требует отмены матчей в Италии из-за коронавируса
-
Точилин возглавил селекционно-аналитический отдел "Сочи"
-
"Сити" хочет подписать новый контракт с де Брюйне с зарплатой в 21 миллион евро в год
-
"Бока Хуниорс" стала чемпионом Аргентины
Лента новостей
-
"Интер" не будет выкупать трансфер Санчеса у "Манчестер Юнайтед"
-
Слуцкий высказался о судействе в матче с "Крыльями Советов"
-
Жиру рассказал, почему он не покинул "Челси" в январе
-
"Наполи" нацелился на форварда "Реала" Йовича
-
"Осасуна" обыграла "Эспаньол" в матче Примеры
-
Матчи чемпионата Италии не будут отменены, несмотря на требование Министерства спорта страны
-
"Рубин" Слуцкого проиграл "Крыльям Советов" в матче РПЛ
-
"Северная Корея". Бобан громко высказался по поводу своего увольнения из "Милана"
-
Арбитр не смог посмотреть повтор момента во время матча "Рубин" - "Крылья Советов", так как на экране была эмблема РФС
-
Министерство спорта Италии потребовало немедленно остановить чемпионат из-за коронавируса
-
"Тоттенхэм" готов заплатить крупную сумму за хорватского защитника
-
Тевес поцеловал Марадону в губы перед чемпионским матчем "Боки Хуниорс"
-
ЦСКА обыграл "Ростов" и вышел на второе место в турнирной таблице молодежного первенства
-
Ещенко рассказал, на каких условиях он продлил контракт со "Спартаком"
-
Слава или деньги? ПСЖ предлагает Мбаппе новый контракт, но тот недоволен нынешним положением клуба - французские СМИ уже добыли первые инсайды
-
Владелец итальянского клуба подхватил коронавирус
-
Игнашевич сделал заявление для фанатов "Торпедо" после серии неудачных результатов
-
"Локомотив" может потерять Мариу летом
-
Головин - лучший игрок "Монако" в матче с "Ниццей" по версии Whoscored
-
"Милан" не хочет прекращать сотрудничества с Мальдини, который намерен покинуть клуб
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Guadalajara Premier
|30
|64
|2
|Loros Universidad
|30
|63
|3
|Tepatitlán de Morelos
|30
|56
|4
|Reynosa
|30
|55
|5
|UA Chihuahua
|30
|55
|6
|Murciélagos
|30
|54
|7
|Necaxa II
|30
|54
|8
|Coras de Nayarit
|30
|52
|9
|Gavilanes FC Matamoros
|30
|49
|10
|Correcaminos UAT II
|30
|40
|11
|Монаркас Морелия II
|30
|37
|12
|Эстудиантес Текос
|30
|34
|13
|Leones Negros
|30
|34
|14
|Дуранго
|30
|24
|15
|Pacific
|30
|23
|16
|Cimarrones de Sonora II
|30
|9
|Группа 2
|М
|О
|1
|Ирапуато
|30
|73
|2
|UA Zacatecas
|30
|54
|3
|Jiquipilas
|30
|52
|4
|Pumas UNAM Premier
|30
|52
|5
|Крус Асул Идальго
|30
|50
|6
|Real Zamora
|30
|49
|7
|Inter Playa del Carmen
|30
|49
|8
|Toluca Premier
|30
|44
|9
|Ла Пьедад
|30
|43
|10
|Coyotes
|30
|42
|11
|Pioneros de Cancún
|30
|35
|12
|Орисаба
|30
|34
|13
|América Premier
|30
|29
|14
|Cocodrilos de Tabasco
|30
|29
|15
|Sporting Canamy
|30
|29
|16
|Yalmakan
|30
|24