Тевес почтил память Марадоны в матче Кубка Либертадорес

Нападающий "Бока Хуниорс" Карлос Тевес устроил перформанс в память о легендарном Диего Марадоне.

36-летний аргентинец отдал должное своему соотечественнику во время матча Кубка Либертадорес против "Интернасьоналя".

Тевес забил гол, после чего снял футболку, под которой была майка "Бока Хуниорс" образца 1981 года с 10-м номером на спине.

Carlos Tevez put Boca 1-0 up away to Internacional and celebrated by revealing Maradona's 1981 Xeneize shirt. pic.twitter.com/QPoecP2u3C — Daniel Edwards (@DanEdwardsGoal) December 3, 2020

Марадона выступал за "Бока Хуниорс" с 1981 по 1982 год, а также с 1995 по 1997 год.

Культовый футболист умер 25 ноября от острого отёка лёгких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности. Ему было 60 лет.

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