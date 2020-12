Тевес почтил память Марадоны в матче Кубка Либертадорес

Нападающий "Бока Хуниорс" Карлос Тевес устроил перформанс в память о легендарном Диего Марадоне.

36-летний аргентинец отдал должное своему соотечественнику во время матча Кубка Либертадорес против "Интернасьоналя".

Тевес забил гол, после чего снял футболку, под которой была майка "Бока Хуниорс" образца 1981 года с 10-м номером на спине.

Carlos Tevez put Boca 1-0 up away to Internacional and celebrated by revealing Maradona's 1981 Xeneize shirt. pic.twitter.com/QPoecP2u3C