Тевес почтил память Марадоны в матче Кубка Либертадорес
Нападающий "Бока Хуниорс" Карлос Тевес устроил перформанс в память о легендарном Диего Марадоне.
36-летний аргентинец отдал должное своему соотечественнику во время матча Кубка Либертадорес против "Интернасьоналя".
Тевес забил гол, после чего снял футболку, под которой была майка "Бока Хуниорс" образца 1981 года с 10-м номером на спине.
Carlos Tevez put Boca 1-0 up away to Internacional and celebrated by revealing Maradona's 1981 Xeneize shirt. pic.twitter.com/QPoecP2u3C— Daniel Edwards (@DanEdwardsGoal) December 3, 2020
Марадона выступал за "Бока Хуниорс" с 1981 по 1982 год, а также с 1995 по 1997 год.
Культовый футболист умер 25 ноября от острого отёка лёгких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности. Ему было 60 лет.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18