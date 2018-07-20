Тевес призвал Месси не уходить из сборной Аргентины

Теги аргентинакарлос тевеслионель месси

Тевес призвал Месси не уходить из сборной АргентиныФорвард "Бока Хуниорс" Карлос Тевес призвал своего коллегу по амплуа из каталонской "Барселоны" Лионеля Месси не уходить из сборной Аргентины.

"Как футболист и как аргентинец, я говорю ему, что он нам нужен, что ему нужно попытаться успокоиться, чтобы принимать решение с холодной головой, и что мы нуждаемся в нем. Мы нуждаемся в нем, потому что он - душа Аргентины, и, пока он продолжает играть в футбол, так должно быть. Потому что он - самый большой кумир Аргентины, он должен взять на себя эту ответственность", - цитирует 34-летнего нападающего The Sun.

Напомним, Бауса назвал идеального тренера для сборной Аргентины. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Снова в Одессе: "Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины

Снова в Одессе: "Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов