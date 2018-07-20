Тевес призвал Месси не уходить из сборной Аргентины
Форвард "Бока Хуниорс" Карлос Тевес призвал своего коллегу по амплуа из каталонской "Барселоны" Лионеля Месси не уходить из сборной Аргентины.
"Как футболист и как аргентинец, я говорю ему, что он нам нужен, что ему нужно попытаться успокоиться, чтобы принимать решение с холодной головой, и что мы нуждаемся в нем. Мы нуждаемся в нем, потому что он - душа Аргентины, и, пока он продолжает играть в футбол, так должно быть. Потому что он - самый большой кумир Аргентины, он должен взять на себя эту ответственность", - цитирует 34-летнего нападающего The Sun.
Напомним, Бауса назвал идеального тренера для сборной Аргентины. | soccernews.ru
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