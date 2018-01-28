Тевес сравнил Роналду и Месси

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Тевес сравнил Роналду и МессиФорвард аргентинской "Бока Хуниорс" Карлос Тевес сравнил двух лучших игроков современности - Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"Криштиану полностью отличается от Месси. Он никогда не ходил в спортзал, а Криштиану был там утром, днем ​​и ночью - все время. Лео уже был с мячом "на ты", а Криштиану тренировал это умение весь день. Поэтому ему пришлось очень много работать, чтобы попытаться стать лучшим, а для Лео это является естественным. Это самые большие различия, которые я вижу между ними. Месси играет в другой вид спорта", - цитирует 33-летнего нападающего football.fr.

Напомним, Месси остался удивлен уровнем игры Коутиньо. | soccernews.ru

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