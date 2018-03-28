Тевес травмировался, играя в футбол в тюрьме

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Тевес травмировался, играя в футбол в тюрьме
Нападающий "Бока Хуниорс" Карлос Тевес побывал в тюрьме, чтобы навестить своего брата, который уже восемь лет отбывает 16-летний срок, сообщает Clarín.

По сведениям издания, в тюрьме форвард сыграл в футбол, получил травму камбаловидной мышцы ноги в результате грубой игры против него и теперь пропустит около трех недель.

Руководство клуба крайне недовольно столь непрофессиональным поведением игрока.

В этом сезоне 34-летний Тевес провел за "Боку" 8 матчей и забил 3 гола.

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