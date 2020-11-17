Тевес установил необычный рекорд в чемпионате Аргентины
Форвард "Бока Хуниорс" Карлос Тевес в матче с "Тальересом" переписал историю чемпионата Аргентины.
36-летний футболист уже на третьей секунде встречи совершил грубый фол, заработав предупреждение.
Как сообщает TyC Sports, никто ранее в аргентинском первенстве не получал жёлтую карточку настолько быстро.
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Главные новости дня: 16 ноября
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|Химнасия Ла-Плата
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|23
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