Тевес вернется в "Бока Хуниорс"

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Тевес вернется в "Бока Хуниорс"
Аргентинский нападающий Карлос Тевес расторгнет контракт с "Шанхай Шеньхуа" и вернется в "Бока Хуниорс", сообщает AS.

По сведениям издания, форвард уже договорился с китайцами о разрыве соглашения, по которому он в прошлом году был самым высокооплачиваемым футболистом мира. 

33-летний Тевес выступал за "Шанхай Шеньхуа" с 2017 года, провел за клуб 20 матчей и забил 4 гола.

Стоит отметить, что аргентинец уже ранее играл за "Боку" с 2001 по 2004 годы, а также с 2015 по 2016 годы.

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