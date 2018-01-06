Тевес вернулся в "Бока Хуниорс"

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Тевес вернулся в "Бока Хуниорс"

Нападающий "Шанхай Шеньхуа" Карлос Тевес перешёл в "Бока Хуниорс", сообщает официальный твиттер клуба.

33-летний футболист расторг контракт с "белыми дьяволами" и вернулся в клуб из Буэнос-Айреса на правах свободного агента. Стороны заключили соглашение до лета 2019 года.

Тевес уже приступил к тренировкам с "Бока Хуниорс", цвета которого он защищал с 2001 по 2004 год, а также с 2015 по 2016 год.  

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