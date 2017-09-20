Тейшейра может оказаться в "Интере"

Хавбек "Цзянсу Сунин" Алекс Тейшейра может продолжить карьеру в "Интере", сообщает Football Italia.

По информации ресурса, футболист может покинуть китайский клуб из- за правила, которое не позволяет командам выпускать на поле более трех иностранных футболистов.

Сообщается, что возможный трансфер Тейшейры в "Интер" пройдет без сложностей, так как владельцем обоих клубов является компания Suning Group.

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