Тейшейра может оказаться в "Интере"

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Тейшейра может оказаться в "Интере"

Хавбек "Цзянсу Сунин" Алекс Тейшейра может продолжить карьеру в "Интере", сообщает Football Italia.

По информации ресурса, футболист может покинуть китайский клуб из- за правила, которое не позволяет командам выпускать на поле более трех иностранных футболистов.

Сообщается, что возможный трансфер Тейшейры в "Интер" пройдет без сложностей, так как владельцем обоих клубов является компания Suning Group.

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