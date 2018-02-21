Тейшейра не перейдет в "Спартак"

Теги спартак москвацзянсу суниналекс тейшейра

Тейшейра не перейдет в "Спартак"

"Спартак" отказался от покупки бразильского полузащитника "Цзянсу Сунин" Алекса Тейшейры, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, такое решение было принято в связи с избытком легионеров в московском клубе. Впрочем "красно-белые" могут рассмотреть с приобретением хавбека летом.

Стоит отметить, что бразильца его агенты также предлагали "Зениту".

28-летний Тейшейра выступает за "Цзянсу Сунин" с 2016 года, провел за клуб 70 матчей и забил 30 голов.

Не пропустите: Зобнин: "В игре против "Ливерпуля" поняли, насколько уровень "Спартака" отличается от уровня топ-клуба". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Трусливый ПСЖ, долгожданная встреча "Челси" с "Барсой" и другие итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

Трусливый ПСЖ, долгожданная встреча "Челси" с "Барсой" и другие итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов