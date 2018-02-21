Тейшейра не перейдет в "Спартак"

"Спартак" отказался от покупки бразильского полузащитника "Цзянсу Сунин" Алекса Тейшейры, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, такое решение было принято в связи с избытком легионеров в московском клубе. Впрочем "красно-белые" могут рассмотреть с приобретением хавбека летом.

Стоит отметить, что бразильца его агенты также предлагали "Зениту".

28-летний Тейшейра выступает за "Цзянсу Сунин" с 2016 года, провел за клуб 70 матчей и забил 30 голов.

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