Тейшейра вернется в Бразилию

Теги алекс тейшейра

Тейшейра вернется в БразилиюПолузащитник "Цзяньсу Сайнти" Алекс Тейшейра в скором времени подпишет контракт с "Коринтиансом".

Как сообщает UOL, стороны договорились об аренде хавбека на год.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Спартака".

Напомним, в 2015 году "Цзяньсу" купил Алекса у "Шахтера" за 50 миллионов евро. 

Читайте: Тейшейра не перейдет в "Спартак" | http://soccernews.ru

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