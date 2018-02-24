Тейшейра вернется в Бразилию

Полузащитник "Цзяньсу Сайнти" Алекс Тейшейра в скором времени подпишет контракт с "Коринтиансом".

Как сообщает UOL, стороны договорились об аренде хавбека на год.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Спартака".

Напомним, в 2015 году "Цзяньсу" купил Алекса у "Шахтера" за 50 миллионов евро.

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