The Athletic: "Челси" изучает варианты для замены Лэмпарда

После поражения от "Манчестер Сити" в сегодняшнем матче, будущее Фрэнка Лэмпарда на посту тренера "Челси" находится под угрозой.

По информации The Athletic, в клубе начинают задумываться о смене наставника, после 4 поражений в 7 последних матчах.