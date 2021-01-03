The Athletic: "Челси" изучает варианты для замены Лэмпарда

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The Athletic: "Челси" изучает варианты для замены ЛэмпардаПосле поражения от "Манчестер Сити" в сегодняшнем матче, будущее Фрэнка Лэмпарда на посту тренера "Челси" находится под угрозой.

По информации The Athletic, в клубе начинают задумываться о смене наставника, после 4 поражений в 7 последних матчах.

Однако, если турнирную ситуацию удастся улучшить, то не исключается вариант при котором Лэмпард останется до конца сезона. Кроме результатов, руководство также тревожат слухи о натянутых отношениях специалиста с некоторыми игроками команды.

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