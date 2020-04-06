The Athletic: ФИФА бессрочно продлит сезон-2019/20

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The Athletic: ФИФА бессрочно продлит сезон-2019/20

ФИФА, скорее всего, бессрочно продлит нынешний сезон, утверждает The Athletic.

Данное решение позволит футбольным клубам самостоятельно решать свою судьбу в условиях пандемии коронавируса. Также это поможет досрочно не завершать чемпионат.

Помимо этого, ФИФА изменит сроки летнего трансферного окна и разрешит клубам продлевать контракты игроков, рассчитанные до июня 2020 года.

Официально об этом решении станет известно в течение 48 часов.

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