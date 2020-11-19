The Athletic: Луиз ударил Себальоса на тренировке "Арсенала"
На тренировке лондонского "Арсенала" произошла драка между защитником Давидом Луизом и хавбеком Дани Себальосом. Об этом сообщает The Athletic.
По данным источника, инцидент произошел в прошлую пятницу. После занятия Луиз ударил Себальоса по носу, разозлившись на его действия. Тот хотел ему ответить, однако товарищи по команде разняли их.
Спустя три дня главный тренер Микель Артета собрал команду в раздевалки. Луиз и Себальос извинились перед коллегами, а затем обсудили ситуацию один на один.
Ранее 24-летний Себальос в твиттере назвал эту новость "фейком".
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