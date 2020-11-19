The Athletic: Луиз ударил Себальоса на тренировке "Арсенала"

Теги арсенал лондондавид луиздани себальос

The Athletic: Луиз ударил Себальоса на тренировке "Арсенала"

На тренировке лондонского "Арсенала" произошла драка между защитником Давидом Луизом и хавбеком Дани Себальосом. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, инцидент произошел в прошлую пятницу. После занятия Луиз ударил Себальоса по носу, разозлившись на его действия. Тот хотел ему ответить, однако товарищи по команде разняли их.

Спустя три дня главный тренер Микель Артета собрал команду в раздевалки. Луиз и Себальос извинились перед коллегами, а затем обсудили ситуацию один на один.

Ранее 24-летний Себальос в твиттере назвал эту новость "фейком".

А еще: "Арсенал" может больше не отпустить Обамеянга в сборную Габона из-за инцидента в аэропорту| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Иммобиле приступил к тренировкам с "Лацио"

Иммобиле приступил к тренировкам с "Лацио"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов