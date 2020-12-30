The Athletic: матч "Тоттенхэм" – "Фулхэм" перенесен из-за коронавируса

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The Athletic: матч "Тоттенхэм" – "Фулхэм" перенесен из-за коронавирусаСегодняшняя игра 16 тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом" не состоится.

The Athletic сообщает, что матч будет перенесен на другую дату. Такое решение было принято в связи с вспышкой коронавируса у футболистов и персонала "Фулхэма".

На данный момент, это уже третий матч, отмененный из-за COVID-19 в АПЛ. Ранее был отложен матч "Ньюкасл" - "Астон Вилла" и "Эвертон" - "Манчестер Сити".

Напомним, в чемпионате Англии по прежнему лидирует "Ливерпуль". Команда Юргена Клоппа набрала 32 очка в 15 матчах. Сегодня мерсисайдцы едут в гости к "Ньюкаслу".

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