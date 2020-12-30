The Athletic: матч "Тоттенхэм" – "Фулхэм" перенесен из-за коронавируса

Сегодняшняя игра 16 тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом" не состоится.

The Athletic сообщает, что матч будет перенесен на другую дату. Такое решение было принято в связи с вспышкой коронавируса у футболистов и персонала "Фулхэма".