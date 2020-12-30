The Athletic: матч "Тоттенхэм" – "Фулхэм" перенесен из-за коронавируса
Сегодняшняя игра 16 тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом" не состоится.
The Athletic сообщает, что матч будет перенесен на другую дату. Такое решение было принято в связи с вспышкой коронавируса у футболистов и персонала "Фулхэма".
На данный момент, это уже третий матч, отмененный из-за COVID-19 в АПЛ. Ранее был отложен матч "Ньюкасл" - "Астон Вилла" и "Эвертон" - "Манчестер Сити".
Напомним, в чемпионате Англии по прежнему лидирует "Ливерпуль". Команда Юргена Клоппа набрала 32 очка в 15 матчах. Сегодня мерсисайдцы едут в гости к "Ньюкаслу".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18