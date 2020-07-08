The Athletic: правило пяти замен будет действовать и в следующем сезоне

Действие пяти замен будет действовать и в следующем сезоне. Об этом сообщает Международный совет футбольных ассоциаций.

Напомним, что в текущем сезоне данное правило было введено из-за пандемии коронавируса. В данный момент командам можно делать пять замен за три остановки во время матча. В дополнительное время можно делать и шестую замену.

Отметим, команды сами могут принимать решение, использовать ли пять замен.

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