The Guardian назвал страшное число рабочих-мигрантов погибших за время подготовки Катара к ЧМ-2022

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The Guardian назвал страшное число рабочих-мигрантов погибших за время подготовки Катара к ЧМ-2022Как известно, высокие темпы строительства стадионов и объектов инфраструктуры, необходимых для проведения Чемпионата Мира 2022 года, были достигнуты с помощью большого числа рабочих-мигрантов. The Guardian сообщает, что за время подготовки Катара к мундиалю в стране погибли более 6700 таких рабочих.

По информации, которую журналисты получили от источников в правительстве, в среднем 12 рабочих из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеша и Шри-Ланки умирают каждую неделю с декабря 2010 года, когда Катар получил право на проведение Чемпионата Мира.

Источники из Индии, Бангладеша, Непала и Шри-Ланки сообщают, что в период 2011–2020 годов погибли 5927 рабочих-мигрантов. Посольства Пакистана в Катаре за это время зафиксировано 824 смерти своих граждан.

Напомним, Чемпионата Мира пройдет с ноября по декабрь 2022 года.

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