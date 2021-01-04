The Guardian назвала Рэшфорда лучшим футболистом года

Популярное британское издание The Guardian присудило звание "Футболист года" нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду.

Приз присуждается футболистам, которые проявили себя, в том числе, вне поля, показывая пример для подражания и превозмогая трудности.

Напомним, форвард "МЮ" во время пандемии провел несколько акций, нацеленных на помощь школьникам и незащищенным слоям населения.

"На время карантина закрывали школы. И я стал переживать за детей, ведь я когда-то был таким же ребенком. Чтобы я делал, если бы не было бесплатных обедов?