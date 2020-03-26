The National: ФИФА обязует клубы продлить истекающие контракты с игроками и тренерами

ФИФА обязует все клубы продлить истекающие контракты с футболистами и тренерами до конца текущего розыгрыша, передает The National.

Организация представила документ, в котором говорится, что "если срок действия соглашения истекает в первоначальную дату окончания сезона, договор продлевается до новой даты его завершения". По тому же принципу клубы должны действовать в отношении контрактов на следующий сезон.

Кроме того, в документе прописаны рекомендации изменить даты трансферного окна в соответствии с новыми сроками проведения сезонов.

Напомним, почти все футбольные чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса.

По последним данным число заразившихся во всем мире составляет 479 868 человек, 21 577 из которых скончались, а 115 796 - выздоровели.

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