The Sun: "Манчестер Сити" попробует купить Месси в январе
Европейские СМИ продолжают писать о том, что "Манчестер Сити" хочет купить капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
По данным The Sun, "горожане" готовы попробовать приобрести аргентинца в ближайшее трансферное окно. В клубе надеяться, что финансовые проблемы "Барселоны" помогут футболисту перейти в английскую команду. Возможно, стоимость игрока составит не больше 60 миллионов евро.
Соглашение Месси с каталонцами рассчитано до лета 2021 года.
Напомним, этим летом футболист пытался покинуть "Барселону", однако клуб запросил 700 миллионов евро отступных за его трансфер. "Сити" значился одним из претендентов на форварда.
А еще: Тебас рассказал, почему он против возможного перехода Месси в "Манчестер Сити"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18