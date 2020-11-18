The Sun: "Манчестер Сити" попробует купить Месси в январе

Теги барселонаманчестер сититрансферылионель месси

The Sun: "Манчестер Сити" попробует купить Месси в январе

Европейские СМИ продолжают писать о том, что "Манчестер Сити" хочет купить капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

По данным The Sun, "горожане" готовы попробовать приобрести аргентинца в ближайшее трансферное окно. В клубе надеяться, что финансовые проблемы "Барселоны" помогут футболисту перейти в английскую команду. Возможно, стоимость игрока составит не больше 60 миллионов евро.

Соглашение Месси с каталонцами рассчитано до лета 2021 года.

Напомним, этим летом футболист пытался покинуть "Барселону", однако клуб запросил 700 миллионов евро отступных за его трансфер. "Сити" значился одним из претендентов на форварда.

А еще: Тебас рассказал, почему он против возможного перехода Месси в "Манчестер Сити"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" - лучший клуб в России по количеству воспитанников, играющих в Европе

"Локомотив" - лучший клуб в России по количеству воспитанников, играющих в Европе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов