The Sun: "Манчестер Сити" попробует купить Месси в январе

Европейские СМИ продолжают писать о том, что "Манчестер Сити" хочет купить капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

По данным The Sun, "горожане" готовы попробовать приобрести аргентинца в ближайшее трансферное окно. В клубе надеяться, что финансовые проблемы "Барселоны" помогут футболисту перейти в английскую команду. Возможно, стоимость игрока составит не больше 60 миллионов евро.

Соглашение Месси с каталонцами рассчитано до лета 2021 года.

Напомним, этим летом футболист пытался покинуть "Барселону", однако клуб запросил 700 миллионов евро отступных за его трансфер. "Сити" значился одним из претендентов на форварда.

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