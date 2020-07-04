The Sun: "Манчестер Юнайтед" согласовал условия контракта с Санчо

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The Sun: "Манчестер Юнайтед" согласовал условия контракта с Санчо

"Манчестер Юнайтед" согласовал условия личного контракта с хавбеком дортмундской "Боруссии" Джейдоном Санчо. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, клуб может подписать с игроком пятилетний контракт с зарплатой в 140 тысяч фунтов в неделю. Позднее эта сумма увеличится до 200 тысяч.

"МЮ" нужно договориться с "Боруссией" о трансфере между клубами на данный момент нет.

В текущем сезоне игрок забил 20 голов и сделал 20 ассистов в 44 матчах за "Боруссию".

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