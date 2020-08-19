The Sun: Неймар может пропустить финал ЛЧ из-за обмена футболками с игроком "Лейпцига"
Форвард ПСЖ Неймар может пропустить финал Лиги Чемпионов из-за того, что он обменялся футболками с защитником "Лейпцига" Марселем Хальстенбергом после полуфинальной игры, передает The Sun.
Отметим, УЕФА запрещает игрокам меняться футболками из-за пандемии коронавируса. Данное нарушение медицинского протокола может привести к одноматчевой дисквалификации и обязательной 12-дневной изоляции.
Neymar could be banneed from playing in Champions League final after breaking new Uefa protocol https://t.co/Lsf4rCJb5e pic.twitter.com/MhoStebjMw— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 18, 2020
На ТВ попало видео с обменом футболками между Неймаром и Хальстенбергом.
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