The Sun опубликовал рекламный ролик с Месси и Брайантом
В Twitter британского издания The Sun появился рекламный ролик, в котором поучаствовал нападающий "Барселоны" Лионель Месси и бывший баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" и сборной США Коби Брайант, который погиб в авиакатастрофе.
"Эта реклама с Коби Брайантом и Лионелем Месси всегда будет классикой", — говорится в описании видео.
This Kobe Bryant vs Lionel Messi advert will forever be a classicpic.twitter.com/tPuGSnq4oW— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 27, 2020
Напомним, что Брайант погиб в результате крушения личного вертолёта. Он летел со своей 13-летней дочерью на баскетбольную тренировку.
Легендарный игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" пять раз становился чемпионом НБА, а также дважды выигрывал Олимпийские игры в составе сборной США.
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|Бетис
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|Леванте
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