The Sun представило сборную худших партнеров Месси

Британское издание The Sun представило сборную худших партнеров капитана "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси.

В состав попали Вилли Кабальеро (Аргентина), Дуглас ("Барселона"), Сантьяго Вергини (Аргентина), Дмитрий Чигринский ("Барселона"), Марк Муньеса ("Барселона"), Алекс Сонг ("Барселона"), Энцо Перес (Аргентина), Сандро Рамирес ("Барселона"), Кевин-Принс Боатенг ("Барселона"), Рикардо Альварес (Аргентина) и Франко Ди Санто (Аргентина).

Напомним, что Месси является воспитанником "Барсы" и выступает за каталонцев всю свою карьеру.

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