The Sun представило сборную худших партнеров Месси

2 Теги барселоналионель месси

The Sun представило сборную худших партнеров Месси

Британское издание The Sun представило сборную худших партнеров капитана "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси.

В состав попали Вилли Кабальеро (Аргентина), Дуглас ("Барселона"), Сантьяго Вергини (Аргентина), Дмитрий Чигринский ("Барселона"), Марк Муньеса ("Барселона"), Алекс Сонг ("Барселона"), Энцо Перес (Аргентина), Сандро Рамирес ("Барселона"), Кевин-Принс Боатенг ("Барселона"), Рикардо Альварес (Аргентина) и Франко Ди Санто (Аргентина).

Напомним, что Месси является воспитанником "Барсы" и выступает за каталонцев всю свою карьеру.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Приходя в Барсу,все новички принимают обет безбрачия,пока их парнем яаляется Лео.А в такой ЛГБТ+ атмосфере тяжело думать о футболе , а не о Бадре и петушиных причёмках.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Это карликовое днище любого стирает в порошок!Рядом с ним никто не может мграть спокойно!Венчые скандалы,интриги,расследования...Лучшим решением будет отправить его в клетке в Марроко!...

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