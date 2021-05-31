The Sun включил эмблему ЦСКА в топ-10 самых красивых в футболе
Британский таблоид The Sun опубликовал собственный рейтинг самых красивых эмблем футбольных клубов.
Логотип московского ЦСКА занял девятое место. За него отдали голоса 42,9 тысячи читателей издания.
На первой строчке оказалась эмблема марокканского клуба "Раджа Касабланка".
1. "Раджа Касабланка" (Марокко) - 3,5 миллиона голосов;
2. "Аль-Ахли" (Египет) - 3 миллиона;
3. "Флуминенсе" (Бразилия) - 169,2 тыс;
4. "Реал" (Испания) - 134,2 тыс;
5. "Фенербахче" (Турция) - 76,4 тыс;
6. "Ливерпуль" (Англия) - 75,9 тыс;
7. "Барселона" (Испания) - 74,9 тыс;
8. "Коло Коло" (Чили) - 66,8 тыс;
9. ЦСКА (Россия) - 42,9 тыс;
10. "Бешикташ" (Турция) - 34,4 тыс.
7. Barcelona ✨— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 30, 2021
2. Al Ahly
The world's most beautiful football badges pic.twitter.com/vCLOoFphnM
Не пропустите: ЦСКА может купить таланта из клуба ФНЛ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дивеев охарактеризовал Черчесова тремя словами
-
"Наполи" огласил ПСЖ стоимость Фабиана Руиса
-
В сборной России не выявлено заражённых коронавирусом
-
Финансирование "Урала" будет увеличено: названа сумма
-
Заболотный прокомментировал возвращение в ЦСКА
-
Орье намерен вернуться в ПСЖ
-
"Краснодар" объявил об уходе двух игроков
-
Рамос покинет "Реал", Васкес останется в клубе
-
Официально: Заболотный стал игроком ЦСКА
-
Аргентина лишилась права принять Кубок Америки
-
Дивеев готов к понижению зарплаты ради перехода в европейский клуб
-
Анри вернулся в тренерский штаб сборной Бельгии
-
Головин ответил на вопрос о возможном переходе в "Челси"
-
Зидан объяснил свой уход из "Реала"
-
Левандовски порассуждал о своём будущем
-
ЦСКА намекнул на переход Заболотного
-
Определён арбитр, который обслужит матч Польша - Россия
-
Стали известны сроки восстановления Де Брюйне
-
Вейналдум подтвердил наличие переговоров с испанским топ-клубом
-
The Sun включил эмблему ЦСКА в топ-10 самых красивых в футболе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18