The Sun включил эмблему ЦСКА в топ-10 самых красивых в футболе

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The Sun включил эмблему ЦСКА в топ-10 самых красивых в футболе

Британский таблоид The Sun опубликовал собственный рейтинг самых красивых эмблем футбольных клубов.

Логотип московского ЦСКА занял девятое место. За него отдали голоса 42,9 тысячи читателей издания.

На первой строчке оказалась эмблема марокканского клуба "Раджа Касабланка".

1. "Раджа Касабланка" (Марокко) - 3,5 миллиона голосов;

2. "Аль-Ахли" (Египет) - 3 миллиона;

3. "Флуминенсе" (Бразилия) - 169,2 тыс;

4. "Реал" (Испания) - 134,2 тыс;

5. "Фенербахче" (Турция) - 76,4 тыс;

6. "Ливерпуль" (Англия) - 75,9 тыс;

7. "Барселона" (Испания) - 74,9 тыс;

8. "Коло Коло" (Чили) - 66,8 тыс;

9. ЦСКА (Россия) - 42,9 тыс;

10. "Бешикташ" (Турция) - 34,4 тыс.

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