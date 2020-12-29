The Telegraph: АПЛ может уйти на двухнедельный перерыв в январе
Нынешняя ситуация со вспышками коронавируса в ряде команд в Англии вызывает беспокойство у АПЛ.
По информации The Telegraph, клубы проводят обсуждения по поводу введения двухнедельного перерыва.
Кроме перенесенного матча "Эвертона" и "Манчестер Сити" из-за вспышки COVID-19 у гостей, в АПЛ могут быть перенесены еще несколько игр. Например, остается под вопросом возможность проведения матча между "Фулхэмом" и "Тоттенхэмом".
Однако, "Шеффилд Юнайтед" уже выступил с заявлением, что матч с "Бернли" будет сыгран, несмотря на ряд положительных тестов в команде.
Также последнее тестирование в АПЛ выявило 18 заболевших, это самое большое число с августа.
Читать также: "Эвертон" недоволен переносом игры с "Манчестер Сити" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18