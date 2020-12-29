The Telegraph: АПЛ может уйти на двухнедельный перерыв в январе

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The Telegraph: АПЛ может уйти на двухнедельный перерыв в январеНынешняя ситуация со вспышками коронавируса в ряде команд в Англии вызывает беспокойство у АПЛ.

По информации The Telegraph, клубы проводят обсуждения по поводу введения двухнедельного перерыва.

Кроме перенесенного матча "Эвертона" и "Манчестер Сити" из-за вспышки COVID-19 у гостей, в АПЛ могут быть перенесены еще несколько игр. Например, остается под вопросом возможность проведения матча между "Фулхэмом" и "Тоттенхэмом".

Однако, "Шеффилд Юнайтед" уже выступил с заявлением, что матч с "Бернли" будет сыгран, несмотря на ряд положительных тестов в команде. 

Также последнее тестирование в АПЛ выявило 18 заболевших, это самое большое число с августа.

Читать также: "Эвертон" недоволен переносом игры с "Манчестер Сити" | http://soccernews.ru
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