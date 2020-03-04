The Telegraph: Кейн может покинуть "Тоттенхэм" этим летом

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, возможно, сменит клуб по окончании сезона. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, футболист не уверен, что лондонский клуб может претендовать на трофеи в ближайшие годы.

"Тоттенхэм" хочет сохранить футболиста или продать не дешевле 173 миллионов евро.

Отметим, что форвард может пропустить Евро-2020 из-за травмы.

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