The Telegraph: Сезон АПЛ возобновится 17 июня

Сезон АПЛ возобновится 17 июня. Об этом сообщает The Telegraph.

Сегодня, 28 мая, проходило собрание акционеров клубов, на котором было принято это решение.

По данным источника, розыгрыш возобновится с двух перенесенных матчей 28-го тура: "Манчестер Сити" - "Арсенал", "Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед".

19 июня состоится еще один матч, а 20-го пройдет большая часть встреч 30-го тура. В АПЛ надеются завершить сезон к 1-2 августа.

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