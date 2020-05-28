The Telegraph: Сезон АПЛ возобновится 17 июня
Сезон АПЛ возобновится 17 июня. Об этом сообщает The Telegraph.
Сегодня, 28 мая, проходило собрание акционеров клубов, на котором было принято это решение.
По данным источника, розыгрыш возобновится с двух перенесенных матчей 28-го тура: "Манчестер Сити" - "Арсенал", "Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед".
19 июня состоится еще один матч, а 20-го пройдет большая часть встреч 30-го тура. В АПЛ надеются завершить сезон к 1-2 августа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18