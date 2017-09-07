The Telegraph выбрал лучших игроков в истории АПЛ: Гиггз, Анри и Кин в первой тройке

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The Telegraph выбрал лучших игроков в истории АПЛ: Гиггз, Анри и Кин в первой тройке

Издание The Telegraph опубликовало свой вариант списка из 25 лучших игроков в истории Премьер-лиги.

Лучшим признан бывший хавбек "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз. Вторым стал экс-форвард "Арсенала" Тьерри Анри. Тройку лучших замкнул еще один манкунианец Рой Кин. Из играющих ныне в АПЛ футболистов в список попали Венсан Компани и Яя Туре (оба - "Манчестер Сити"), Уэйн Руни ("Эвертон").

Полностью список выглядит так:

1. Райан Гиггз

2. Тьерри Анри

3. Рой Кин

4. Алан Ширер

5. Пол Скоулз

6. Криштиану Роналду

7. Патрик Виейра

8. Эрик Кантона

9. Денис Бергкамп

10. Фрэнк Лэмпард

11. Стивен Джеррард

12. Джон Терри

13. Петр Шмейхель

14. Уэйн Руни

15. Дидье Дрогба

16. Эшли Коул

17. Рио Фердинанд

18. Луис Суарес

19. Яя Туре

20. Тони Адамс

21. Дэвид Бекхэм

22. Гари Невилл

23. Эндрю Коул

24. Венсан Компани

25. Робер Пирес

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