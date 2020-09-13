The Times: Мбаппе сообщил ПСЖ о желании покинуть клуб

Форвард Килиан Мбаппе намерен покинуть ПСЖ по окончании сезона-2020/21. Об этом сообщает The Times.

По данным источника, 21-летний футболист сообщил руководству команды о том, что в следующем сезоне хочет выступать в другом клубе. Футболист думает о Ла Лиге и АПЛ.

Ранее сообщалось, что француз несколько раз отклонял предложение ПСЖ о продлении контракта. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года..

Мбаппе играет в ПСЖ с 2017 года.

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