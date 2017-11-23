Тиаго Алькантара получил серьезное повреждение

Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара травмировался в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Андерлехта" (2:1).

Как сообщили в клубе, игрок неудачно приземлился после столкновения с соперником. Из-за повреждения хавбек не смог доиграть встречу и был заменен на Хамеса Родригеса.

Алькантара покинул стадион на костылях. Ожидается, что своей команде он не поможет несколько месяцев.

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