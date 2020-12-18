Тиаго Мендес дисквалифицирован на 3 матча за травму Неймару

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Тиаго Мендес дисквалифицирован на 3 матча за травму НеймаруИгрок "Лиона" Тиаго Мендес нанес травму бразильскому нападающему ПСЖ Неймару на 90+6 минуте матча 14-го тура чемпионата Франции. Арбитр, после просмотра VAR, наказал полузащитника гостей за грубый подкат.

Дисциплинарная комиссия профессиональной лиги Франции рассмотрел данный эпизод и вынесла решение дисквалифицировать хавбека "Лиона" на 3 матча, один из которых условно. 

Напомним, травма стала 3 для бразильца с начала сезона 2020/2021. В сентябре он получил травму икроножной мышцы, а в конце ноября выбыл на 20 дней с повреждением внутренней поверхности бедра.

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