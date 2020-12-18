Тиаго Мендес дисквалифицирован на 3 матча за травму Неймару
Игрок "Лиона" Тиаго Мендес нанес травму бразильскому нападающему ПСЖ Неймару на 90+6 минуте матча 14-го тура чемпионата Франции. Арбитр, после просмотра VAR, наказал полузащитника гостей за грубый подкат.
Дисциплинарная комиссия профессиональной лиги Франции рассмотрел данный эпизод и вынесла решение дисквалифицировать хавбека "Лиона" на 3 матча, один из которых условно.
Напомним, травма стала 3 для бразильца с начала сезона 2020/2021. В сентябре он получил травму икроножной мышцы, а в конце ноября выбыл на 20 дней с повреждением внутренней поверхности бедра.
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|М
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|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
|28
|56
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|Ренн
|28
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|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13