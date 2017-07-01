Тиаго Мендес переходит в "Лилль"

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Тиаго Мендес переходит в "Лилль"

"Сан-Паулу" на своём официальном сайте подтвердил переход полузащитника Тиаго Мендеса в "Лилль".

Сумма трансфера составила девять миллионов евро. 25-летний бразилец заключит с "догами" контракт до лета 2022 года.

Мендес выступал за "Сан-Паулу" с 2015 года, сыграл 131 матч и забил 11 голов.

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