Тиаго Силва близок к обновлению клубного рекорда "Челси"
Защитник "Челси" Тиаго Силва принял участие в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против "Барнсли" (6:0).
Бразильский центрбек дебютировал за "синих" в возрасте 36 лет и 1 дня.
Как сообщает Opta, Силва занимает второе место в списке самых возрастных футболистов в истории клуба.
Рекордсменом по этому показателю является Джон Терри - 36 лет и 165 дней.
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|3
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|Эвертон
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|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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