Тиаго Силва близок к обновлению клубного рекорда "Челси"

Защитник "Челси" Тиаго Силва принял участие в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против "Барнсли" (6:0).

Бразильский центрбек дебютировал за "синих" в возрасте 36 лет и 1 дня.

Как сообщает Opta, Силва занимает второе место в списке самых возрастных футболистов в истории клуба.

Рекордсменом по этому показателю является Джон Терри - 36 лет и 165 дней.

Не пропустите: Хаверц оформил первый хет-трик в карьере. | http://soccernews.ru