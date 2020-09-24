Тиаго Силва близок к обновлению клубного рекорда "Челси"

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Тиаго Силва близок к обновлению клубного рекорда "Челси"

Защитник "Челси" Тиаго Силва принял участие в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против "Барнсли" (6:0).

Бразильский центрбек дебютировал за "синих" в возрасте 36 лет и 1 дня.

Как сообщает Opta, Силва занимает второе место в списке самых возрастных футболистов в истории клуба.

Рекордсменом по этому показателю является Джон Терри - 36 лет и 165 дней.

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