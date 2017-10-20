Тиаго Силва близок к возвращению в строй
Защитник ПСЖ Тиаго Силва готовится вместе с командой к матчу десятого тура Лиги 1 против "Марселя", сообщает L'Equipe.
По сведениям издания, бразильский центрбек практически восстановился после травмы и имеет шанс сыграть с провансальцами.
Напомним, что матч "Марсель" - ПСЖ состоится в воскресенье в 22:00 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|9
|25
|2
|Монако
|9
|19
|3
|Марсель
|9
|17
|4
|Сент-Этьен
|10
|17
|5
|Нант
|9
|17
|6
|Лион
|9
|16
|7
|Бордо
|9
|16
|8
|Монпелье
|10
|15
|9
|ФК Кан
|9
|15
|10
|Генгам
|9
|13
|11
|Анжер
|9
|12
|12
|Труа
|9
|12
|13
|Тулуза
|9
|11
|14
|Ницца
|9
|10
|15
|Ренн
|9
|6
|16
|Лилль
|8
|6
|17
|Амьен
|8
|6
|18
|Страсбур
|9
|6
|19
|Дижон
|9
|6
|20
|Метц
|9
|3