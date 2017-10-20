Тиаго Силва близок к возвращению в строй

Защитник ПСЖ Тиаго Силва готовится вместе с командой к матчу десятого тура Лиги 1 против "Марселя", сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, бразильский центрбек практически восстановился после травмы и имеет шанс сыграть с провансальцами.

Напомним, что матч "Марсель" - ПСЖ состоится в воскресенье в 22:00 по московскому времени.

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