Тиаго Силва: "Будет интересно, если Неймар присоединится к проекту ПСЖ"

Капитан французского ПСЖ Тиаго Силва прокомментировал ситуацию вокруг возможного ухода Неймара из каталонской "Барселоны".

"Я слушаю многих журналистов, и если бы такой игрок, как Неймар, присоединился к проекту ПСЖ, то это было бы интересно. Если это произойдет, то это будет хорошо для команды", - приводит слова 32-летнего защитника football.fr.

Напомним, Эмери анонсировал громкое подписание ПСЖ. | soccernews.ru