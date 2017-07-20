Тиаго Силва: "Будет интересно, если Неймар присоединится к проекту ПСЖ"

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Тиаго Силва: "Будет интересно, если Неймар присоединится к проекту ПСЖ"Капитан французского ПСЖ Тиаго Силва прокомментировал ситуацию вокруг возможного ухода Неймара из каталонской "Барселоны".

"Я слушаю многих журналистов, и если бы такой игрок, как Неймар, присоединился к проекту ПСЖ, то это было бы интересно. Если это произойдет, то это будет хорошо для команды", - приводит слова 32-летнего защитника football.fr.

Напомним, Эмери анонсировал громкое подписание ПСЖ. | soccernews.ru

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