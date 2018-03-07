Тиаго Силва: "Думаю, Неймар останется, но посмотрим, что произойдет после Чемпионата Мира"

Капитан французского ПСЖ Тиаго Силва прокомментировал будущее форварда своей команды Неймара.

" Останется ли Неймар? Думаю, да. Он уже говорил об этом ранее, его отец тоже об этом заявлял. Но п осмотрим, что произойдет после Чемпионата Мира ", - приводит слова 33-летнего защитника Le 10 Sport.

Напомним, Маркиньос попросил Неймара остаться в ПСЖ. | soccernews.ru