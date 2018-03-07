Тиаго Силва: "Думаю, Неймар останется, но посмотрим, что произойдет после Чемпионата Мира"

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Тиаго Силва: "Думаю, Неймар останется, но посмотрим, что произойдет после Чемпионата Мира"Капитан французского ПСЖ Тиаго Силва прокомментировал будущее форварда своей команды Неймара.

"Останется ли Неймар? Думаю, да. Он уже говорил об этом ранее, его отец тоже об этом заявлял. Но посмотрим, что произойдет после Чемпионата Мира", - приводит слова 33-летнего защитника Le 10 Sport.

Напомним, Маркиньос попросил Неймара остаться в ПСЖ. | soccernews.ru

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