Тиаго Силва хотел бы вернуться в "Флуминесе"

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Тиаго Силва хотел бы вернуться в "Флуминесе"

Защитник ПСЖ и сборной Бразилии Тиаго Силва сказал, что в будущем хотел бы вернуться во "Флуминенсе". Об этом сообщает L'Equipe.

"В один из самых трудных моментов "Флуминесе" помог мне. Я благодарен этому клубу. Не знаю когда, но я вернусь в этот клуб, чтобы надеть форму этого клуба снова", - сказал Силва. 

Тьяго Силва играл за молодежный клуб "Флуминесе" с 1998 по 2000 год, а затем играл в составе основной команды бразильского клуба с 2006 по 2008 год.

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