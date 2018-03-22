Тиаго Силва и Верратти проталкивают свою кандидатуру на пост наставника ПСЖ

Одни из ведущих игроков ПСЖ Тиаго Силва и Марко Верратти проталкивают свою кандидатуру на пост главного тренера команды.

Так, по сведениям Le 10 Sport, бразилец и итальянец склоняют клуб к тому, чтобы летом сделать предложение своему бывшему наставнику Карло Анчелотти, который прошлой осенью был уволен из мюнхенской "Баварии". При этом игроки также контактируют с самим итальянским специалистом, подталкивая его к возвращению на "Парк де Пренс".

Напомним, ПСЖ определился с еще одним кандидатом на замену Эмери. | soccernews.ru