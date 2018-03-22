Тиаго Силва и Верратти проталкивают свою кандидатуру на пост наставника ПСЖ

Теги псжтиаго силва марко верраттикарло анчелотти

Тиаго Силва и Верратти проталкивают свою кандидатуру на пост наставника ПСЖОдни из ведущих игроков ПСЖ Тиаго Силва и Марко Верратти проталкивают свою кандидатуру на пост главного тренера команды.

Так, по сведениям Le 10 Sport, бразилец и итальянец склоняют клуб к тому, чтобы летом сделать предложение своему бывшему наставнику Карло Анчелотти, который прошлой осенью был уволен из мюнхенской "Баварии". При этом игроки также контактируют с самим итальянским специалистом, подталкивая его к возвращению на "Парк де Пренс".

Напомним, ПСЖ определился с еще одним кандидатом на замену Эмери. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Встреча фаворитов Мундиаля: Германия сыграет против Испании

Встреча фаворитов Мундиаля: Германия сыграет против Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 31 83
2 Монако 30 66
3 Марсель 30 59
4 Лион 30 57
5 Ренн 30 45
6 Нант 30 44
7 Монпелье 30 42
8 Ницца 30 42
9 Сент-Этьен 30 39
10 Дижон 30 38
11 Бордо 30 37
12 Анжер 31 35
13 ФК Кан 30 35
14 Генгам 30 35
15 Страсбур 30 32
16 Амьен 30 31
17 Тулуза 30 30
18 Труа 30 29
19 Лилль 30 28
20 Метц 30 21
Полная таблица

топ-5 тегов