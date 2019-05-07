Тиаго Силва из-за травмы может не сыграть на Кубке Америки

Защитнику ПСЖ Тиаго Силве сделали операцию на колене. Об этом пишут французские СМИ.

Из-за этого футболист не сможет участвовать в оставшихся матчах сезона.

Из-за серьезности травмы игрок может пропустить Кубок Америки, который начнется с 14 июня.

В нынешнем сезоне 35-летний бразилец участвовал в 39 матчах в Лиге 1, сделав 1 ассист.

Не пропустите: Неймар чуть не подрался с Дракслером после матча с "Монпелье" | http://soccernews.ru