Тиаго Силва из-за травмы может не сыграть на Кубке Америки

Теги тиаго силва псжтравмыкубок америки

Тиаго Силва из-за травмы может не сыграть на Кубке Америки

Защитнику ПСЖ Тиаго Силве сделали операцию на колене. Об этом пишут французские СМИ.

Из-за этого футболист не сможет участвовать в оставшихся матчах сезона.

Из-за серьезности травмы игрок может пропустить Кубок Америки, который начнется с 14 июня.

В нынешнем сезоне 35-летний бразилец участвовал в 39 матчах в Лиге 1, сделав 1 ассист.

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