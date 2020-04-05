Защитник ПСЖ Тиаго Силва летом может перейти в "Милан". Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, 35-летний футболист хотел бы играть в миланском клубе, за который выступал с 2009 по 2012 год. Проблемой может стать высокий оклад защитника.

В нынешнем сезоне Силва участвовал в 30 матчах, забив 1 гол.

Не пропустите: Серия А, скорее всего, не возобновится в мае| http://soccernews.ru