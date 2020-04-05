Тиаго Силва летом может перейти в "Милан"

Теги тиаго силва псжмилантрансферы

Тиаго Силва летом может перейти в "Милан"

Защитник ПСЖ Тиаго Силва летом может перейти в "Милан". Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, 35-летний футболист хотел бы играть в миланском клубе, за который выступал с 2009 по 2012 год. Проблемой может стать высокий оклад защитника.

В нынешнем сезоне Силва участвовал в 30 матчах, забив 1 гол.

Не пропустите: Серия А, скорее всего, не возобновится в мае| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 5 апреля

Главные новости дня: 5 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов