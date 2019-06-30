Тиаго Силва: "Месси - лучший футболист в истории"
Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва в преддверии полуфинального матча Кубка Америки против Аргентины высказался о Лионеле Месси.
"Месси - лучший футболист в истории. Он лучший из всех, чью игру я наблюдал. Для меня привилегия сыграть против него. Однако сейчас играют Бразилия и Аргентина, поэтому все восхищения им оставим на другие игры.
В каждом матче против него мне было трудно. Он всегда может сделать результат", - приводит слова Силвы France Football.
Поединок между Бразилией и Аргентиной состоится 3 июля в 3:30 (мск).
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