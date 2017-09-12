Тиаго Силва: "Можем рассчитывать на хорошее выступление в Лиге Чемпионов"

Капитан французского ПСЖ Тиаго Силва поделился ожиданиями от старта своей команды в новом сезоне Лиги Чемпионов.

" С учетом состава, который мы имеем , мы можем рассчитывать на хорошее выступление в Лиге Чемпионов. Победа? Я не знаю, но мы будем делать все возможное для этого. Команда находится в хорошем расположении духа, вместе мы много смеемся, чтобы попытаться снизить давление ", - цитирует 32-летнего защитника football.fr.

Напомним, Тьяго Силва высказался о прошлогоднем поражении "Барселоне". | soccernews.ru