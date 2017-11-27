Тиаго Силва: "Можем сказать, что ПСЖ - лучшая команда Европы прямо сейчас"

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Тиаго Силва: "Можем сказать, что ПСЖ - лучшая команда Европы прямо сейчас"Капитан французского ПСЖ Тиаго Силва похвалил свою команду, назвав ее лучшей в Европе на сегодняшний день.

"Является ли ПСЖ лучшим в Европе? Честно говоря, трудно ответить на этот вопрос. Но если мы посмотрим на цифры и статистику, то мы можем сказать, что мы - лучшая команда в Европе прямо сейчас. Другие команды тоже работают очень хорошо и демонстрируют неплохие результаты, но мы очень рады тому, чего уже добились", - цитирует 33-летнего защитника le10sport.

Напомним, ПСЖ повторил два рекорда чемпионата Франции. | soccernews.ru

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