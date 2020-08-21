Тиаго Силва может остаться в ПСЖ

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Тиаго Силва может остаться в ПСЖ

Капитан ПСЖ Тиаго Силва может остаться в клубе.

"Все в наших руках. Клубу исполняется 50 лет, и это последний год по моему контракту. Я отдал все, что мог. Если будет возможность остаться в клубе, мы обсудим это и примем лучшее решение", - приводит слова игрока Football Italia.

35-летний бразилец выступает за парижан с 2012 года. Его контракт с клубом истекает после финала Лиги Чемпионов, в котором ПСЖ сыграет против "Баварии".

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