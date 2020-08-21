Тиаго Силва может остаться в ПСЖ
Капитан ПСЖ Тиаго Силва может остаться в клубе.
"Все в наших руках. Клубу исполняется 50 лет, и это последний год по моему контракту. Я отдал все, что мог. Если будет возможность остаться в клубе, мы обсудим это и примем лучшее решение", - приводит слова игрока Football Italia.
35-летний бразилец выступает за парижан с 2012 года. Его контракт с клубом истекает после финала Лиги Чемпионов, в котором ПСЖ сыграет против "Баварии".
Читайте также: "Челси" может подписать легенду ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 20 августа
-
Тиаго Силва может остаться в ПСЖ
-
"Специя" впервые в своей истории вышла в Серию А
-
В центре Марселя в день финала Лиги Чемпионов нельзу будет носить футболку ПСЖ
-
2
"Барселона" в 2017 году отказалась от покупки Дэвиса за 5 миллионов евро
-
Ди Марцио раскрыл зарплату Кавани в "Бенфике"
-
Джеко может продолжить карьеру в Испании
-
"Бавария" заработает рекордную сумму за участие в текущем сезоне Лиги Чемпионов
-
"Интер" не намерен расставаться с Лукаку
-
"Динамо" запретили регистрировать новых футболистов
-
Goal.com: Баллак перенeс операцию по удалению опухоли
-
Пирло определился с будущим Дибалы в "Ювентусе"
-
5
Месси сообщил Куману, что склоняется к уходу из "Барселоны"
-
Агент Вернблума высказался о возможном возвращении игрока в Россию
-
Тиаго Силва может перейти в "Фиорентину"
-
Источник: "Спартак" продлил контракт с Игнатовым
-
Пирло просит "Ювентус" подписать форварда "Ромы"
-
2
Агент Роналду будет представлять интересы Фати
-
"Спартак" отреагировал на слухи о серьезности травмы Кокорина
-
1
Агент Рибейро оценил вероятность перехода Месси в ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13